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Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2024 року, фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Шевченківська премія-2024 — названо лауреатівhttps://racurs.ua/ua/n193155-shevchenkivska-premiya-2024-nazvano-laureativ.htmlРакурс
На сайті президента України оприлюднений указ № 143/2024 «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка», датований 5 березня.
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Перелік лауреатів сформований на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Таким чином, премію 2024 року присуджено:
- артистці Сусанні Джамаладіновій (Джамалі) за альбом «Qirim»;
- художнику Андрію Єрмоленку за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
- поету Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка»;
- журналістам Євгену Малолетці, Мстиславу Чернову, Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
- композиторці Кармеллі Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;
- поетесі Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]";
- режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
На 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тис. грн кожна.
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