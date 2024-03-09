«Ростех» хочет наладить производство на одном из захваченных предприятий Донецка

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Російська корпорація «Ростєх», планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій України.
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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку.
Таким чином інститут може увійти до складу об'єктів російського ВПК, — наголошують у ЦНС. — Відтак все до чого доторкається рф стає суцільною військовою базою, адже росія несе у світ лише війну та смерть.
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