«Ростех» хочет наладить производство на одном из захваченных предприятий Донецка

Оккупанты планируют наладить производство на одном из предприятий ВОТ, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/n193156-rosteh-hochet-naladit-proizvodstvo-na-odnom-iz-zahvachennyh-predpriyatiy-donecka.html

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Російська корпорація «Ростєх», планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій України.

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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку.