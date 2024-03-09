«Ростєх» хоче налагодити виробництво на одному з захоплених підприємств Донеччини

Окупанти планують налагодити виробництво на одному з підприємств ТОТ, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/ua/n193156-rostieh-hoche-nalagodyty-vyrobnyctvo-na-odnomu-z-zahoplenyh-pidpryiemstv-donechchyny.html

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Російська корпорація «Ростєх», планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій України.

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Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у Донецьку.