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Уничтожение российского вооружения, скриншот видео
Уничтожение российских пушек на Харьковщине показали пограничники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193163-unichtojenie-rossiyskih-pushek-na-harkovschine-pokazali-pogranichniki-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» нищать окупантську артилерію на Харківщині.
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Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
На відео показано знищення двох гармат МТ-12 «Рапіра» та гармати-гаубиці Д-20.
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