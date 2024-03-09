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Ракурс
Знищення російського озброєння, скріншот відео

Знищення російських гармат на Харківщині показали прикордонники (ВІДЕО)

9 бер 2024, 19:53
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Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» нищать окупантську артилерію на Харківщині.


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Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показано знищення двох гармат МТ-12 «Рапіра» та гармати-гаубиці Д-20.

Джерело: Ракурс


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