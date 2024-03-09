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Знищення російського озброєння, скріншот відео
Знищення російських гармат на Харківщині показали прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193163-znyschennya-rosiyskyh-garmat-na-harkivschyni-pokazaly-prykordonnyky-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» нищать окупантську артилерію на Харківщині.
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Відповідне відео сьогодні, 9 березня, опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.
На відео показано знищення двох гармат МТ-12 «Рапіра» та гармати-гаубиці Д-20.
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