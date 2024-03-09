кремль определил гауляйтерам минимальный процент добровольной явки на выборы путина

кремль определил гауляйтерам минимальный процент добровольной явки на выборы путинаhttps://racurs.ua/n193164-kreml-opredelil-gaulyayteram-minimalnyy-procent-dobrovolnoy-yavki-na-vybory-putina.htmlРакурс
У кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій України добровільно візьмуть участь у так званих «виборах президента рф».
Саме такий відсоток є задачею, яку гауляйтерам поставила москва. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Водночас для загалу росіяни будуть малювати понад 70%, тому й роблять все можливе аби приховати відсутність явки, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, оскільки населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих жителів.
Навіть фанати кремля не мають бажання йти на «вибори», бо розуміють їх абсурдність, — наголошують у ЦНС і закликають бойкотувати «вибори» та повідомляти про організаторів цього процесу у відповідному чат-боті.