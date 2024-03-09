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Ракурс
Рашисти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: «Интерфакс»

кремль визначив гауляйтерам мінімальний відсоток добровільної явки на «вибори путіна»

9 бер 2024, 20:22
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У кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій України добровільно візьмуть участь у так званих «виборах президента рф».


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Саме такий відсоток є задачею, яку гауляйтерам поставила москва. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Водночас для загалу росіяни будуть малювати понад 70%, тому й роблять все можливе аби приховати відсутність явки, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, оскільки населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих жителів.

Навіть фанати кремля не мають бажання йти на «вибори», бо розуміють їх абсурдність, — наголошують у ЦНС і закликають бойкотувати «вибори» та повідомляти про організаторів цього процесу у відповідному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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