кремль визначив гауляйтерам мінімальний відсоток добровільної явки на «вибори путіна»

Рашисти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/ua/n193164-kreml-vyznachyv-gaulyayteram-minimalnyy-vidsotok-dobrovilnoyi-yavky-na-vybory-putina.html

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У кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій України добровільно візьмуть участь у так званих «виборах президента рф».

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Саме такий відсоток є задачею, яку гауляйтерам поставила москва. Про це сьогодні, 9 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Водночас для загалу росіяни будуть малювати понад 70%, тому й роблять все можливе аби приховати відсутність явки, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що навіть 30% виглядає захмарною цифрою на ТОТ, оскільки населення не сприймає окупантів й соціальна криза в регіоні не сприяє покращенню настроїв місцевих жителів.