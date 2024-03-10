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Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, фото: «Суспільне»
Рашисты ударили ракетой по предприятию на Днепропетровщине, пострадал мужчина — ОВАhttps://racurs.ua/n193169-rashisty-udarili-raketoy-po-predpriyatiu-na-dnepropetrovschine-postradal-mujchina-ova.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі Дніпропетровської області.
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Про це сьогодні, 10 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ракетного удару постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома.
Через «приліт» виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак.
Крім того, пізно ввечері 9 березня українські військові знищили два ворожі безпілотники — їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах.
Також ворог тричі обстріляв з артилерії та скерував дрон-камікадзе по Нікопольщині — гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді, там минулося без загиблих та поранених.
Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили, — зазначив Лисак.
На решті території Дніпропетровщини було без обстрілів.
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