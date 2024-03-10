Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/ua/n193169-rashysty-vdaryly-raketou-po-pidpryiemstvu-na-dnipropetrovschyni-postrajdav-cholovik-ova.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

.

Про це сьогодні, 10 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома.

Через «приліт» виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали, — зазначив Лисак.

Крім того, пізно ввечері 9 березня українські військові знищили два ворожі безпілотники — їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах.

Також ворог тричі обстріляв з артилерії та скерував дрон-камікадзе по Нікопольщині — гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді, там минулося без загиблих та поранених.

Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили, — зазначив Лисак.

На решті території Дніпропетровщини було без обстрілів.