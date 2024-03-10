Пожар на газопроводе в РФ, скриншот видео

https://racurs.ua/n193173-v-rossii-proizoshel-moschnyy-pojar-na-gazoprovode-v-hanty-mansiyskom-okruge-video.html

Ракурс

У рф біля селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу рф стався вибух на газогоні.

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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляють російські ЗМІ.

У соцмережах з’явилися відповідні відео. За словами очевидців, заграву від пожежі та стовп диму можна було споcтерігати за кілька кілометрів.

Причини пожежі наразі не називають.