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Пожар на газопроводе в РФ, скриншот видео
В рф произошел мощный пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском округе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193173-v-rossii-proizoshel-moschnyy-pojar-na-gazoprovode-v-hanty-mansiyskom-okruge-video.htmlРакурс
У рф біля селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу рф стався вибух на газогоні.
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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляють російські ЗМІ.
У соцмережах з’явилися відповідні відео. За словами очевидців, заграву від пожежі та стовп диму можна було споcтерігати за кілька кілометрів.
Причини пожежі наразі не називають.
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