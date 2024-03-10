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Пожежа на газогоні у рф, скріншот відео
У рф сталася потужна пожежа на газогоні в Ханти-Мансійському окрузі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193173-u-rf-stalasya-potujna-pojeja-na-gazogoni-v-hanty-mansiyskomu-okruzi-video.htmlРакурс
У рф біля селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу рф стався вибух на газогоні.
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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляють російські ЗМІ.
У соцмережах з’явилися відповідні відео. За словами очевидців, заграву від пожежі та стовп диму можна було споcтерігати за кілька кілометрів.
Причини пожежі наразі не називають.
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