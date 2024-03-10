Пожежа на газогоні у рф, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193173-u-rf-stalasya-potujna-pojeja-na-gazogoni-v-hanty-mansiyskomu-okruzi-video.html

Ракурс

У рф біля селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу рф стався вибух на газогоні.

.

Про це сьогодні, 10 березня, повідомляють російські ЗМІ.

У соцмережах з’явилися відповідні відео. За словами очевидців, заграву від пожежі та стовп диму можна було споcтерігати за кілька кілометрів.

Причини пожежі наразі не називають.