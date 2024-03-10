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Ракурс
Пожежа на газогоні у рф, скріншот відео

У рф сталася потужна пожежа на газогоні в Ханти-Мансійському окрузі (ВІДЕО)

10 бер 2024, 10:40
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У рф біля селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу рф стався вибух на газогоні.


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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляють російські ЗМІ.

У соцмережах з’явилися відповідні відео. За словами очевидців, заграву від пожежі та стовп диму можна було споcтерігати за кілька кілометрів.

Причини пожежі наразі не називають.

Джерело: Ракурс


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