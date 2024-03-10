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Российские захватчики продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины
Российские дроны 9 марта атаковали две подстанции «Укрэнерго»https://racurs.ua/n193176-rossiyskie-drony-9-marta-atakovali-dve-podstancii-ukrenergo.htmlРакурс
Російські безпілотники впродовж минулої доби, 9 березня, атакували дві підстанції НЕК «Укренерго» у південному і центральному регіонах України.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.
Зазначається, що постраждалих в результаті цих інцидентів немає, споживачі не знеструмлювались. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 березня, дрон-камікадзе пошкодив лінію електропередач у Миколаївській області, внаслідок чого знеструмлено два населені пункти.
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