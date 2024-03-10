Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины

Российские дроны 9 марта атаковали две подстанции «Укрэнерго»

10 мар 2024, 11:58
999

Російські безпілотники впродовж минулої доби, 9 березня, атакували дві підстанції НЕК «Укренерго» у південному і центральному регіонах України.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Зазначається, що постраждалих в результаті цих інцидентів немає, споживачі не знеструмлювались. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 березня, дрон-камікадзе пошкодив лінію електропередач у Миколаївській області, внаслідок чого знеструмлено два населені пункти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров