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Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України
Російські дрони 9 березня атакували дві підстанції «Укренерго»https://racurs.ua/ua/n193176-rosiyski-drony-9-bereznya-atakuvaly-dvi-pidstanciyi-ukrenergo.htmlРакурс
Російські безпілотники впродовж минулої доби, 9 березня, атакували дві підстанції НЕК «Укренерго» у південному і центральному регіонах України.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.
Зазначається, що постраждалих в результаті цих інцидентів немає, споживачі не знеструмлювались. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 березня, дрон-камікадзе пошкодив лінію електропередач у Миколаївській області, внаслідок чого знеструмлено два населені пункти.
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