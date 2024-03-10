Російські дрони 9 березня атакували дві підстанції «Укренерго»

Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України

https://racurs.ua/ua/n193176-rosiyski-drony-9-bereznya-atakuvaly-dvi-pidstanciyi-ukrenergo.html

Ракурс

Російські безпілотники впродовж минулої доби, 9 березня, атакували дві підстанції НЕК «Укренерго» у південному і центральному регіонах України.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці компанії.

Зазначається, що постраждалих в результаті цих інцидентів немає, споживачі не знеструмлювались. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 10 березня, дрон-камікадзе пошкодив лінію електропередач у Миколаївській області, внаслідок чого знеструмлено два населені пункти.