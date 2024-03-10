На Одещині «шахеди» пошкодили промислову будівлю (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193171-na-odeschyni-shahedy-poshkodyly-promyslovu-budivlu-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136», запустивши їх «традиційними» маршрутами із складними маневрами.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
«В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини», — вказано в повідомленні.
Всього на півдні було знищено 20 безпілотників:
- 11 на Одещині;
- шість на Миколаївщині;
- два на Херсонщині;
- один на Дніпропетровщині.
В результаті російської атаки:
- влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали;
- влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП.
Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, — наголошують у силах оборони.
У прес-службі Миколаївської ОВА зазначили, що внаслідок влучання «шахеда» на відкритій території пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади, внаслідок чого знеструмлено два населених пункти. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.