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Ракурс
Рашисти в ніч на 10 березня атакували Україну дронами-камікадзе, скріншот відео

На Одещині «шахеди» пошкодили промислову будівлю (ВІДЕО)

10 бер 2024, 09:16
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136», запустивши їх «традиційними» маршрутами із складними маневрами.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

«В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини», — вказано в повідомленні.

Всього на півдні було знищено 20 безпілотників:

  • 11 на Одещині;
  • шість на Миколаївщині;
  • два на Херсонщині;
  • один на Дніпропетровщині.

В результаті російської атаки:

  • влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали;
  • влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП.

Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, — наголошують у силах оборони.

У прес-службі Миколаївської ОВА зазначили, що внаслідок влучання «шахеда» на відкритій території пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади, внаслідок чого знеструмлено два населених пункти. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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