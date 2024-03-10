Рашисты начали мониторить соцсети жителей ВОТ накануне «выборов путина»https://racurs.ua/n193178-rashisty-nachali-monitorit-socseti-jiteley-vot-nakanune-vyborov-putina.htmlРакурс
Російські загарбники розпочали вивчати сторінки жителів ТОТ у соцмережах напередодні проведення пропагандистського фарсу під назвою «вибори президента рф».
Про це сьогодні, 10 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости «лідерів думок» в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що такими діями росіяни хочуть не допустити «дезінформації» перед «виборами» й заглушити всіх незгодних.
Центр національного спротиву закликає бути обачним й повідомляти нам про позиції армії рф, та переміщення колаборантів аби ваша думка мала більш суттєвий вплив для ворога, — наголошують у ЦНС.