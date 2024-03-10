Рашисты начали мониторить соцсети жителей ВОТ накануне «выборов путина»

Рашисты готовятся к проведению «выборов путина» на ВОТ, фото: «Фонтанка»

https://racurs.ua/n193178-rashisty-nachali-monitorit-socseti-jiteley-vot-nakanune-vyborov-putina.html

Ракурс

Російські загарбники розпочали вивчати сторінки жителів ТОТ у соцмережах напередодні проведення пропагандистського фарсу під назвою «вибори президента рф».

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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости «лідерів думок» в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такими діями росіяни хочуть не допустити «дезінформації» перед «виборами» й заглушити всіх незгодних.