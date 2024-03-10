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Ракурс
Рашисти готуються до проведення «виборів путіна» на ТОТ, фото: «Фонтанка»

Рашисти почали моніторити соцмережі жителів ТОТ напередодні «виборів путіна»

10 бер 2024, 12:58
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Російські загарбники розпочали вивчати сторінки жителів ТОТ у соцмережах напередодні проведення пропагандистського фарсу під назвою «вибори президента рф».


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Про це сьогодні, 10 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

При окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости «лідерів думок» в різних галузях щодо їх позицій. Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такими діями росіяни хочуть не допустити «дезінформації» перед «виборами» й заглушити всіх незгодних.

Центр національного спротиву закликає бути обачним й повідомляти нам про позиції армії рф, та переміщення колаборантів аби ваша думка мала більш суттєвий вплив для ворога, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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