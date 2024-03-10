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Ракурс
Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Вадим Филашкин

На Донетчине три человека погибли в результате российских обстрелов 10 марта

10 мар 2024, 14:54
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У Донецькій області сьогодні, 10 березня, троє людей загинули внаслідок здійснених російськими загарбниками обстрілів.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Після опівночі росіяни вдарили по Добропіллю дронами. В результаті сталися руйнування у приватному секторі. На ранок з-під завалів будинку тіла двох загиблих цивільних.

Зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.

Крім того, у Мирнограді до 12 осіб зросла кількість жертв нічного ракетного удару, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь! — наголошує Філашкін.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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