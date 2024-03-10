На Донеччині троє людей загинули внаслідок російських обстрілів 10 березня

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Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін
На Донеччині троє людей загинули внаслідок російських обстрілів 10 березняhttps://racurs.ua/ua/n193182-na-donechchyni-troie-ludey-zagynuly-vnaslidok-rosiyskyh-obstriliv-10-bereznya.htmlРакурс
У Донецькій області сьогодні, 10 березня, троє людей загинули внаслідок здійснених російськими загарбниками обстрілів.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Після опівночі росіяни вдарили по Добропіллю дронами. В результаті сталися руйнування у приватному секторі. На ранок з-під завалів будинку тіла двох загиблих цивільних.
Зранку ворог обстріляв з артилерії Часів Яр — там загинув 66-річний чоловік.
Крім того, у Мирнограді до 12 осіб зросла кількість жертв нічного ракетного удару, усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе — евакуюйтесь! — наголошує Філашкін.
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