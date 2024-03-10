Боєць Сил спеціальних операцій (ССО) збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA.

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Про це повідомили 10 березня в Командуванні сил ССО.

Снайпер — підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА — став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями, — йдеться у повідомлені пресслужби ССО ЗСУ.