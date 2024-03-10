Український спецпризначенець збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA

https://racurs.ua/ua/n193187-ukrayinskyy-specpryznachenec-zbyv-zi-snayperskoyi-gvyntivky-rosiyskyy-bpla-zala-foto.html

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Боєць Сил спеціальних операцій (ССО) збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA.

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Про це повідомили 10 березня в Командуванні сил ССО.