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Український спецпризначенець збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA
Український спецпризначенець збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193187-ukrayinskyy-specpryznachenec-zbyv-zi-snayperskoyi-gvyntivky-rosiyskyy-bpla-zala-foto.htmlРакурс
Боєць Сил спеціальних операцій (ССО) збив зі снайперської гвинтівки російський БПЛА ZALA.
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Про це повідомили 10 березня в Командуванні сил ССО.
Снайпер — підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА — став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями, — йдеться у повідомлені пресслужби ССО ЗСУ.
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