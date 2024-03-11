Украина впервые в истории получила «Оскар». Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n193201-ukrainskiy-film-poluchil-oskar-vpervye-v-istorii-foto-video.html

Ракурс

Церемонія вручення «Оскара» відбулася в Лос-Анджелесі у ніч на 11 березня.

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Україна вперше в історії здобула нагороду Американської кіноакадемії. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова визнали «Найкращою повнометражною документальною стрічкою». Статуетку на сцені отримали Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко. Всі вони працювали в оточеному окупантами Маріуполі у 2022 році. Про це повідомлялося в трансляції церемонії «Оскар».

Дякую всім, хто допомагав створити цей фільм і супроводжував мене в цій подорожі. Це перший «Оскар» в історії України. Це честь для мене. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, краще б я ніколи не знімав цього фільму. Якби я міг змінити це. Щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав все, щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян українців. Я б хотів, щоб були звільнені всі заручники, всі солдати, які захищають свої землі і всі цивільні, які зараз перебувають в їхніх в’язницях. Я не можу змінити історію. Не можу змінити минулого. Але. Ми всі, всі хто в цьому залі, найталановитіші люди в світі, можемо зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та ті, хто віддали свої життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кінематограф формує спогади. А спогади формують історію. Дякую всім. Дякую Україні. Слава Україні! — виголосив промову Чернов, яку згодом назвали найсильнішим виступом на церемонії.

Як відомо, «20 днів у Маріуполі» — документальний фільм режисера Мстислава Чернова, яка висвітлює події початку повномасштабного вторгнення та російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року.

Найбільше номінацій на цьогорічному «Оскарі» здобув фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер». Ця стрічка визнана найкращим фільмом.

«Оскар» за найкращого актора здобув виконавець головної ролі в «Оппенгеймері» Кілліан Мерфі. Найкращою акторкою стала Емма Стоун за фільм «Бідолашні створіння».

Усі переможці «Оскара» у 2024 році:

Найкращий анімаційний фільм — «Хлопчик і птах» Хаяо Міядзакі;

Найкращий фільм іноземною мовою — «Зона інтересів» Джонатана Глейзера;

Найкращий актор у головній ролі — Кілліан Мерфі, «Опенгеймер»;

Найкраща акторка в головній ролі — Емма Стоун, «Бідолашні створіння»;

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший, «Оппенгеймер»;

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм — «Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко»;

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;

Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі»;

Найкращий ігровий короткометражний фільм — «Чудова історія Генрі Шугара»;

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Остання ремонтна майстерня»;

Найкращий міжнародний повнометражний фільм — «Зона інтересу»;

Найкращий оригінальний сценарій — «Анатомія падіння»;

Найкращий адаптований сценарій — «Американське чтиво»;

Найкращі грим і зачіски — «Бідолашні створіння»;

Найкращі костюми — «Бідолашні створіння»;

Найкраща робота художника-постановника — «Бідолашні створіння»;

Найкращі візуальні ефекти — «Годзілла: Мінус один»;

Найкращий монтаж — «Оппенгеймер»;

Найкраща операторська робота — «Оппенгеймер»;

Найкращий звук — «Зона інтересу»;

Найкращий саундтрек — «Оппенгеймер»;

Найкраща музика до фільму — «Барбі» (Біллі Айліш «What Was I Made for»);

Найкраща режисура — Крістофер Нолан, «Оппенгеймер».

Нагадаємо, у лютому фільм «20 днів у Маріуполі» журналіста і режисера Мстислава Чернова отримав премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії «Найкращий документальний фільм».

Раніше режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».