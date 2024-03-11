Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Десантники ВСУ отразили новый российский штурм Новомихайловки. Фото: ОП

Таврические десантники отразили новый российский штурм Новомихайловки (ВИДЕО)

11 мар 2024, 11:49
999

Новомихайлівка Донецької області дуже цікавить окупантів, бо ті регулярно намагаються атакували це село.


.

Однак кожного разу ворог отримує по зубах, бо Сили оборони тут надійно тримають свої позиції. Зокрема, в неділю, 10 березня, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм. Про це командування ДШВ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіяни вчора кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Однак спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.

Нагадаємо, нещодавно окупанти відправили на штурм Новомихайлівки колону бронетехніки у складі танків Т-72Б, Т-62МВ та бронетранспортерів МТ-ЛБ. Українські оборонці обстріляли ворожу колону й змусили окупантів відступати.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров