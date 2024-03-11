Ракурсhttps://racurs.ua/
Десантники ВСУ отразили новый российский штурм Новомихайловки. Фото: ОП
Таврические десантники отразили новый российский штурм Новомихайловки (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193208-tavricheskie-desantniki-otrazili-novyy-rossiyskiy-shturm-novomihaylovki-video.htmlРакурс
Новомихайлівка Донецької області дуже цікавить окупантів, бо ті регулярно намагаються атакували це село.
.
Однак кожного разу ворог отримує по зубах, бо Сили оборони тут надійно тримають свої позиції. Зокрема, в неділю, 10 березня, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм. Про це командування ДШВ Збройних сил України повідомило у Facebook.
Зазначається, що росіяни вчора кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Однак спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.
Нагадаємо, нещодавно окупанти відправили на штурм Новомихайлівки колону бронетехніки у складі танків Т-72Б, Т-62МВ та бронетранспортерів МТ-ЛБ. Українські оборонці обстріляли ворожу колону й змусили окупантів відступати.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...