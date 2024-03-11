Десантники ВСУ отразили новый российский штурм Новомихайловки. Фото: ОП

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Новомихайлівка Донецької області дуже цікавить окупантів, бо ті регулярно намагаються атакували це село.

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Однак кожного разу ворог отримує по зубах, бо Сили оборони тут надійно тримають свої позиції. Зокрема, в неділю, 10 березня, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм. Про це командування ДШВ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіяни вчора кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Однак спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.

Нагадаємо, нещодавно окупанти відправили на штурм Новомихайлівки колону бронетехніки у складі танків Т-72Б, Т-62МВ та бронетранспортерів МТ-ЛБ. Українські оборонці обстріляли ворожу колону й змусили окупантів відступати.