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Ракурс
Десантники ЗСУ відбили новий російський штурм Новомихайлівки. Фото: ОП

Таврійські десантники відбили новий російський штурм Новомихайлівки (ВІДЕО)

11 бер 2024, 11:49
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Новомихайлівка Донецької області дуже цікавить окупантів, бо ті регулярно намагаються атакували це село.


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Однак кожного разу ворог отримує по зубах, бо Сили оборони тут надійно тримають свої позиції. Зокрема, в неділю, 10 березня, 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада відбила черговий російський штурм. Про це командування ДШВ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіяни вчора кинули на штурм піхоту за підтримки бронетехніки. Однак спроба прориву завершилася для окупантів повним фіаско. Українська десантура знищила всю піхоту, а бронетехніка залишилася горіти у полі.

Нагадаємо, нещодавно окупанти відправили на штурм Новомихайлівки колону бронетехніки у складі танків Т-72Б, Т-62МВ та бронетранспортерів МТ-ЛБ. Українські оборонці обстріляли ворожу колону й змусили окупантів відступати.

Джерело: Ракурс


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