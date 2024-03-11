Командующий Воздушными силами показал видео удара по вражескому пункту управления

https://racurs.ua/n193221-komanduuschiy-vozdushnymi-silami-pokazal-video-udara-po-vrajeskomu-punktu-upravleniya.html

Ракурс

Канал командувача Повітряних сил показав удар по судну, яке стояло на мілині біля берега. Стверджується, що у ньому був російський пункт управління.

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Петро Олещук 11 березня подякував пілотам за успішну бойову роботу.

Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління, — сказав генерал.

ТГ-канал командувача ПС, який раніше називався «Микола Олещук», змінив назву на «безіменне» «Командувач Повітряних сил Збройних сил України».