Командувач Повітряних Сил Олещук показав відео удару по ворожому пункту управління

https://racurs.ua/ua/n193221-komanduvach-povitryanyh-syl-pokazav-video-udaru-po-vorojomu-punktu-upravlinnya.html

Ракурс

Канал командувача Повітряних сил показав удар по судну, яке стояло на мілині біля берега. Стверджується, що у ньому був російський пункт управління.

.

Петро Олещук 11 березня подякував пілотам за успішну бойову роботу.

Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління, — сказав генерал.

ТГ-канал командувача ПС, який раніше називався «Микола Олещук», змінив назву на «безіменне» «Командувач Повітряних сил Збройних сил України».