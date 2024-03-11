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Ракурс
Командувач Повітряних Сил Олещук показав відео удару по ворожому пункту управління

Командувач Повітряних сил показав відео удару по ворожому пункту управління

11 бер 2024, 17:51
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Канал командувача Повітряних сил показав удар по судну, яке стояло на мілині біля берега. Стверджується, що у ньому був російський пункт управління.


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Петро Олещук 11 березня подякував пілотам за успішну бойову роботу.

Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління, — сказав генерал.

ТГ-канал командувача ПС, який раніше називався «Микола Олещук», змінив назву на «безіменне» «Командувач Повітряних сил Збройних сил України».

Джерело: Ракурс


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