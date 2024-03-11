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Командувач Повітряних Сил Олещук показав відео удару по ворожому пункту управління
Командувач Повітряних сил показав відео удару по ворожому пункту управлінняhttps://racurs.ua/ua/n193221-komanduvach-povitryanyh-syl-pokazav-video-udaru-po-vorojomu-punktu-upravlinnya.htmlРакурс
Канал командувача Повітряних сил показав удар по судну, яке стояло на мілині біля берега. Стверджується, що у ньому був російський пункт управління.
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Петро Олещук 11 березня подякував пілотам за успішну бойову роботу.
Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління, — сказав генерал.
ТГ-канал командувача ПС, який раніше називався «Микола Олещук», змінив назву на «безіменне» «Командувач Повітряних сил Збройних сил України».
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