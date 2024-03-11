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Ракурс
Спецназовцы и HIMARS уничтожили новейший российский РЭБ "Палантин" (ВИДЕО)

Спецназовцы и HIMARS уничтожили новейший российский РЭБ «Палантин» (ВИДЕО)

11 мар 2024, 19:25
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Під час розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ «ПАЛАНТИН».


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Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

РЕБ «Палантин» дозволяє «осліпити» в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв’язку.

«Палантин» за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.

Источник: Ракурс


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