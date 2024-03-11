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ССО разом з HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ “Палантин”
Спецпризначенці та HIMARS знищили новітній російський РЕБ «Палантин» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193226-specpryznachenci-ta-himars-znyschyly-novitniy-rosiyskyy-reb-palantyn-video.htmlРакурс
Під час розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ «ПАЛАНТИН».
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Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.
Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.
РЕБ «Палантин» дозволяє «осліпити» в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв’язку.
«Палантин» за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.
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