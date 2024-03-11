ССО разом з HIMARS знищили новітній російський комплекс РЕБ “Палантин”

https://racurs.ua/ua/n193226-specpryznachenci-ta-himars-znyschyly-novitniy-rosiyskyy-reb-palantyn-video.html

Ракурс

Під час розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ «ПАЛАНТИН».

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Комплекс вів радіоелектронну розвідку, придушував наявні системи зв’язку Сил оборони на цьому напрямку.

Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження. Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено.

РЕБ «Палантин» дозволяє «осліпити» в короткохвильовому та ультракороткохвильовому діапазонах, і створювати перешкоди для стільникового та транкінгового зв’язку.

«Палантин» за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.