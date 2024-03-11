Россияне хотят в Думе отменить советский указ о передаче Крыма в состав УССР

https://racurs.ua/n193227-rossiyane-hotyat-v-dume-otmenit-sovetskiy-ukaz-o-peredache-kryma-v-sostav-ussr.html

Ракурс

До російської Держдуми внесли законопроект про визнання недійсним рішення 1954 року про передачу Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР.

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У проекті закону заявляється, що рішення було ухвалено з порушенням Конституції РРФСР та СРСР.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на «очищення правової спадщини» Російської Федерації від «нікчемних актів, які не мали правових підстав».

Історія питання

25 січня 1954 року на засіданні Президії ЦК КПРС було затверджено проєкт Указу Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

Перший секретар Кримського обкому КПРС Павло Титов, який виступив проти передачі області до складу Української РСР, був знятий з посади та відправлений в Москву на посаду заступника міністра сільського господарства РРФСР.

5 лютого 1954 року відбулось засідання Ради Міністрів РРФСР, на якому була прийнята постанова про передачу Криму до УРСР. Того ж дня Президія Верховної Ради РРФСР ухвалила передати Кримську область Українській РСР.

У складі радянської України Кримська область перебувала в 1954—1991 роках. У 1991 році за результатами референдуму була відновлена 12 лютого Кримська АРСР тепер у складі УРСР. Надалі планувалось її входження до СНД, відповідно до нового Союзного договору. 5 травня 1992 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла декларацію «Акт про проголошення державної самостійності Республіки Крим». Цей та інші документи не відповідали конституції України тому в березні 1995 року Верховна Рада України скасувала дію конституції Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада РФ своєю постановою від 21 травня 1992 року «Про правову оцінку рішень вищих органів державної влади РРФСР щодо зміни статусу Криму, прийнятих у 1954 році» визнала постанову Президії Верховної Ради РРФСР «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР» такою, що не відповідала Конституції РРФСР, а тому не може мати юридичної сили. Щодо Севастополя 9 липня 1993 року Верховна Рада РФ ухвалила постанову «Про статус міста Севастополя», якою надала місту федеральний статус.

5 грудня 1994 року Будапештським меморандумом зафіксовано відмову України від ядерної зброї. Країни гаранти, в тому числі рф, зобов’язались, згідно з чинним договором, поважати та захищати територіальну цілісність України, тобто рф офіційно не мала територіальних претензій до України.