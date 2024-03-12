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Последствия ракетного удара по Селидову в Донецкой области, фото: Офис генпрокурора
Рашисты ударили шестью ракетами С-300 по Селидову (ФОТО)https://racurs.ua/n193240-rashisty-udarili-shestu-raketami-s-300-po-selidovu-foto.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 12 березня, близько 01.30 завдали удару шістьма ракетами"С-300″ по місту Селидовому Донецької області.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями, — вказано в повідомленні.
Також ракетним обстрілом пошкоджено:
- щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків;
- адмінбудівлі;
- два гаражі;
- п’ять автомобілів;
- лінії електропередач.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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