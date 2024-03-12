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Последствия ракетного удара по Селидову в Донецкой области, фото: Офис генпрокурора

Рашисты ударили шестью ракетами С-300 по Селидову (ФОТО)

12 мар 2024, 11:20
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Росіяни сьогодні, 12 березня, близько 01.30 завдали удару шістьма ракетами"С-300″ по місту Селидовому Донецької області.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями, — вказано в повідомленні.

Також ракетним обстрілом пошкоджено:

  • щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків;
  • адмінбудівлі;
  • два гаражі;
  • п’ять автомобілів;
  • лінії електропередач.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки ракетного удару по Селидовому на Донеччині, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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