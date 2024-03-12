Наслідки ракетного удару по Селидовому на Донеччині, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n193240-rashysty-vdaryly-shistma-raketamy-s-300-po-selydovomu-foto.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 12 березня, близько 01.30 завдали удару шістьма ракетами"С-300″ по місту Селидовому Донецької області.

.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті влучання однієї з них по території житлового кварталу зазнали поранень двоє сестер 30 та 35 років. Обох жінок доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами і забоями, — вказано в повідомленні.

Також ракетним обстрілом пошкоджено:

щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків;

адмінбудівлі;

два гаражі;

п’ять автомобілів;

лінії електропередач.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).