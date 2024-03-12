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В результате аварии Ил-76 погибли летчики из Оренбурга
В результате аварии Ил-76 погибли летчики из Оренбургаhttps://racurs.ua/n193254-v-rezultate-avarii-il-76-pogibli-letchiki-iz-orenburga.htmlРакурс
Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер заявив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який зазнав аварії, були оренбурзькі льотчики.
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Удень 12 березня на росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони рф повідомило, що на борту перебувало 15 осіб — вісім членів екіпажу і сім пасажирів.
Літак злетів з аеродрому Іваново-Північний для виконання планового польоту. За попередньою інформацією під час зльоту в один із двигунів потрапив птах, після чого він загорівся.
Під час польоту можна побачити, як від літака відпадає щось, схоже на двигун. А на землі, судячи з відео, лишилось щось схоже на літак.
Від Іваново до кордону з Україною щонайменше 750 кілометрів. Тож по літаку, скоріш за все, завдали удару санкції.
Упав Іл-76 неподалік місцевого кладовища. У мережі почали припускати, що пасажири на борту ІЛ-76 могли бути операторами літака ДРЛВ А-50, адже Івановський аеродром «Сєвєрний» — місце дислокації літаків А-50.
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