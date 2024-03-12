Під час аварії Іл-76 загинули льотчики з Оренбурга

https://racurs.ua/ua/n193254-pid-chas-avariyi-il-76-zagynuly-lotchyky-z-orenburga.html

Ракурс

Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер заявив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який зазнав аварії, були оренбурзькі льотчики.

.

Удень 12 березня на росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони рф повідомило, що на борту перебувало 15 осіб — вісім членів екіпажу і сім пасажирів.

Літак злетів з аеродрому Іваново-Північний для виконання планового польоту. За попередньою інформацією під час зльоту в один із двигунів потрапив птах, після чого він загорівся.

Під час польоту можна побачити, як від літака відпадає щось, схоже на двигун. А на землі, судячи з відео, лишилось щось схоже на літак.