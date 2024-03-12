В ЕС согласились пополнить «фонд мира» на 5 млрд евро — из него помогают Силам обороны

https://racurs.ua/n193264-v-es-soglasilis-popolnit-fond-mira-na-5-mlrd-evro-iz-nego-pomogaut-silam-oborony.html

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У Європейському Союзі домовилися поповнити на 5 млрд євро фонд, з якого допомагають Україні з обороною країни.

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У виданні Financial Times розповіли, що країни ЄС 13 березня можуть погодити збільшення на 5 млрд євро фінансування «Європейського фонду миру». Цей фонд використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Схвалення нового траншу до фонду має відбутись на засіданні послів країн-членів.

Наразі незрозуміло, яка саме частина з 5 млрд євро буде використовуватись на військову допомогу Києву.

Передбачається, що пріоритет віддаватиметься закупівлі зброї європейського виробництва, хоча не виключається зброя з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через «Європейський фонд миру» — зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Зокрема, фонд дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС. Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени.

Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення фонду на 500 млн євро.

Одночасно держави-члени ЄС ведуть переговори про створення чотирирічного спецфонду в межах «Європейського фонду миру» на загальну суму 20 млрд євро, який би використовувався суто на допомогу Україні.

Нагадаємо, у березні Україна стала частиною Європейської оборонно-промислової стратегії, яку 5 березня представила Єврокомісія.