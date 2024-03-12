Помощь Украине от США - в Палате представителей приступили к процедуре обхода спикера Джонсона

https://racurs.ua/n193266-pomosch-ukraine-ot-ssha-v-palate-predstaviteley-pristupili-k-procedure-obhoda-spikera-djonsona.html

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Демократи в Палаті представників США розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.

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Про це 12 березня повідомляє Reuters.

Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників — це більшість з усіх 435 членів нижньої палати Конгресу. Станом на вечір 12 березня у списку тих, хто приєднався до петиції, було майже 90 осіб.

З жовтня 2023 року спікер Палати представників США Майк Джонсон продовжує ігнорувати заклики Білого дому винести на голосування законопроєкт Сенату який передбачає допомогу Україні.

У Палаті представників 219 республіканців та 213 демократів. Якщо всі демократи підпишуть петицію (а керівництво фракції має намір зібрати всі голоси), то знадобиться всього п’ять республіканців, які підуть проти «політики партії».