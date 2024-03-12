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У Палаті представників США розпочали збір підписів, щоб винести допомогу Україні на голосування
Допомога Україні від США — у Палаті представників розпочали процедуру обходу спікера Джонсонаhttps://racurs.ua/ua/n193266-dopomoga-ukrayini-vid-ssha-u-palati-predstavnykiv-rozpochaly-proceduru-obhodu-spikera-djonsona.htmlРакурс
Демократи в Палаті представників США розпочали збір підписів, щоб винести на розгляд законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів в обхід спікера Майка Джонсона.
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Про це 12 березня повідомляє Reuters.
Таку петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників — це більшість з усіх 435 членів нижньої палати Конгресу. Станом на вечір 12 березня у списку тих, хто приєднався до петиції, було майже 90 осіб.
З жовтня 2023 року спікер Палати представників США Майк Джонсон продовжує ігнорувати заклики Білого дому винести на голосування законопроєкт Сенату який передбачає допомогу Україні.
У Палаті представників 219 республіканців та 213 демократів. Якщо всі демократи підпишуть петицію (а керівництво фракції має намір зібрати всі голоси), то знадобиться всього п’ять республіканців, які підуть проти «політики партії».
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