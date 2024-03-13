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Ракурс
В Силах обороны прокомментировали заявления россиян о захвате Невельского на Авдеевском направлении

В Силах обороны прокомментировали заявления россиян о захвате Невельского на Авдеевском направлении

13 мар 2024, 14:33
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Речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій спростував заяви російських військ про захоплення селища Невельське на Авдіївському напрямку.


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За його словами, українські війська продовжують утримувати цей населений пункт.

OSINT-канал DeepState також повідомив, що інформація окупантів про нібито захоплення Невельського ще вчора ввечері не є правдивою. Втім, за словами аналітиків, «ситуація повільно погіршується».

Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил оборони. Проте ситуація повільно погіршується. Ворог проводить штурмові дії на південь від села, — пише Deep State і прогнозує, що рф зараз посилить тиск на це село.

Офіційно українське командування ситуацію не коментувало. У вечірньому та ранковому зведенні Генштабу село не згадується.

Источник: Ракурс


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