В Силах обороны прокомментировали заявления россиян о захвате Невельского на Авдеевском направлении

https://racurs.ua/n193284-v-silah-oborony-prokommentirovali-zayavleniya-rossiyan-o-zahvate-nevelskogo-na-avdeevskom.html

Ракурс

Речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій спростував заяви російських військ про захоплення селища Невельське на Авдіївському напрямку.

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За його словами, українські війська продовжують утримувати цей населений пункт.

OSINT-канал DeepState також повідомив, що інформація окупантів про нібито захоплення Невельського ще вчора ввечері не є правдивою. Втім, за словами аналітиків, «ситуація повільно погіршується».

Станом на кінець доби 12 березня населений пункт залишається під контролем Сил оборони. Проте ситуація повільно погіршується. Ворог проводить штурмові дії на південь від села, — пише Deep State і прогнозує, що рф зараз посилить тиск на це село.

Офіційно українське командування ситуацію не коментувало. У вечірньому та ранковому зведенні Генштабу село не згадується.