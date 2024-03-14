Вертолет Ми-8 с 20 лицами на борту разбился в рф. Фото:

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Ракурс

Вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту розбився у Магаданській області росії.

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Падіння гелікоптера сталося об 11.05 за місцевим часом за 75 км від селища Евенськ Північно-Евенського району. Попередньо відомо, що причиною аварією стала несправність двигуна. Про це 14 березня повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура рф та російські Telegram-канали.

Зазначається, що гвинтокрил перевізника «Дальньорєчєнськ Авіа» перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом «посадковий майданчик Кварцовий — аеропорт Омсукчан».

На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема троє членів екіпажу. Пропагандисти заявляють про одного чи двох загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, удень 12 березня на росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони рф повідомило, що на борту перебувало 15 осіб — вісім членів екіпажу і сім пасажирів. У мережі почали припускати, що пасажири на борту Іл-76 могли бути операторами літака ДРЛВ А-50.