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Вертолет Ми-8 с 20 лицами на борту разбился в рф. Фото:
Вертолет Ми-8 разбился в россии — на борту было 20 человекhttps://racurs.ua/n193306-vertolet-mi-8-razbilsya-v-rossii-na-bortu-bylo-20-chelovek.htmlРакурс
Вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту розбився у Магаданській області росії.
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Падіння гелікоптера сталося об 11.05 за місцевим часом за 75 км від селища Евенськ Північно-Евенського району. Попередньо відомо, що причиною аварією стала несправність двигуна. Про це 14 березня повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура рф та російські Telegram-канали.
Зазначається, що гвинтокрил перевізника «Дальньорєчєнськ Авіа» перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом «посадковий майданчик Кварцовий — аеропорт Омсукчан».
На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема троє членів екіпажу. Пропагандисти заявляють про одного чи двох загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, удень 12 березня на росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони рф повідомило, що на борту перебувало 15 осіб — вісім членів екіпажу і сім пасажирів. У мережі почали припускати, що пасажири на борту Іл-76 могли бути операторами літака ДРЛВ А-50.
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