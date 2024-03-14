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Вертоліт Мі-8 з 20 особами на борту розбився в рф. Фото:
Вертоліт Мі-8 розбився в росії — на борту було 20 осібhttps://racurs.ua/ua/n193306-vertolit-mi-8-rozbyvsya-v-rosiyi-na-bortu-bulo-20-osib.htmlРакурс
Вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту розбився у Магаданській області росії.
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Падіння гелікоптера сталося об 11.05 за місцевим часом за 75 км від селища Евенськ Північно-Евенського району. Попередньо відомо, що причиною аварією стала несправність двигуна. Про це 14 березня повідомила Далекосхідна транспортна прокуратура рф та російські Telegram-канали.
Зазначається, що гвинтокрил перевізника «Дальньорєчєнськ Авіа» перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом «посадковий майданчик Кварцовий — аеропорт Омсукчан».
На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема троє членів екіпажу. Пропагандисти заявляють про одного чи двох загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, удень 12 березня на росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони рф повідомило, що на борту перебувало 15 осіб — вісім членів екіпажу і сім пасажирів. У мережі почали припускати, що пасажири на борту Іл-76 могли бути операторами літака ДРЛВ А-50.
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