Большой пожар сухой травы возник под Харьковом. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Село в Харківській області ледь не знищив вогонь внаслідок сильної пожежі.

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Ввечері 13 березня на околиці села Слобідське Харківського району загорілася суха трава. Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу. Мешканці забили на сполох тільки тоді, коли вогонь почав підходити до меж людських поселень. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Коли рятувальники прибули на місце події, пожежа вже поширилася на площу 7 га. З вогнем боролися понад 50 рятувальників і 10 автоцистерн, але це було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності й чагарників. Ліквідували пожежу лише через 13 годин.

Загалом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Харківської області 91 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах.

1️00 га згорілої харківської землі за добу… Це злочин, який коять самі люди, спалюючи своє ж довкілля. Вони гадають, що вогонь допоможе їм навести лад на своїх присадибних ділянках та навколо них. Проте не усвідомлюють, що тим самим вони гірше за ворога завдають непоправної шкоди природі, вбиваючи флору і фауну, — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 5 березня виникла масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки» поблизу озера Тягле під Києвом. Загорілися трав’яний настил та очерет, а площа пожежі становила близько 3 га. Правоохоронці взялися розслідувати підпал.