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Наработались — Рада, которая не собиралась три недели, заседала 20 минут из-за тревоги
Наработались — Рада, которая не собиралась три недели, заседала 20 минут из-за тревогиhttps://racurs.ua/n193320-narabotalis-rada-kotoraya-ne-sobiralas-tri-nedeli-zasedala-20-minut-iz-za-trevogi.htmlРакурс
Верховна Рада України, яка не збиралася три тижні, засідала 14 березня 20 хвилин через тривогу.
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У «Слузі народу» зазначили, що після відбою до зали «дійшли вже не всі». Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення, розповіли політики LIGA.net.
Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що наступне засідання Ради планується на середу, 20 березня, але «все не точно».
Верховна Рада України сьогодні ухвалила єдине рішення: закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації засудити дії російської федерації з організації й проведення так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованій території України (№ 11078).
Парламент України закликав:
- протидіяти спробам рф залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації виборів на окупованих територіях;
- посилити санкційний тиск на російську федерацію та її чиновників, причетних до організації виборів на окупованих територіях;
- узяти активну участь у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та в установчому Глобальному саміті миру.
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