Напрацювалися - Рада, яка не збиралася три тижні, засідала 20 хвилин через тривогу

https://racurs.ua/ua/n193320-napracuvalysya-rada-yaka-ne-zbyralasya-try-tyjni-zasidala-20-hvylyn-cherez-tryvogu.html

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Верховна Рада України, яка не збиралася три тижні, засідала 14 березня 20 хвилин через тривогу.

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У «Слузі народу» зазначили, що після відбою до зали «дійшли вже не всі». Загалом парламент встиг ухвалити лише одне рішення, розповіли політики LIGA.net.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що наступне засідання Ради планується на середу, 20 березня, але «все не точно».

Верховна Рада України сьогодні ухвалила єдине рішення: закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації засудити дії російської федерації з організації й проведення так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованій території України (№ 11078).

Парламент України закликав: