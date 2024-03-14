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Медицинский эвакуационный поезд впервые продемонстрировали в Украине
Медицинский эвакуационный поезд впервые продемонстрировали в Украинеhttps://racurs.ua/n193328-medicinskiy-evakuacionnyy-poezd-vpervye-prodemonstrirovali-v-ukraine.htmlРакурс
В Україні вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.
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Всі вагони, завдяки живленню від генератора, повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.
У цьому поїзді є вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.
Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах.
Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації, становить 62 одиниці, — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
До кінця року залізничники переобладнають ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.
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