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В Україні вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд
Медичний евакуаційний поїзд вперше продемонстрували в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193328-medychnyy-evakuaciynyy-poyizd-vpershe-prodemonstruvaly-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
В Україні вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.
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Всі вагони, завдяки живленню від генератора, повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.
У цьому поїзді є вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.
Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах.
Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації, становить 62 одиниці, — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
До кінця року залізничники переобладнають ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.
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