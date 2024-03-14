В Україні вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд

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В Україні вперше продемонстрували медичний евакуаційний поїзд.

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Всі вагони, завдяки живленню від генератора, повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.

У цьому поїзді є вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень та технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації, становить 62 одиниці, — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

До кінця року залізничники переобладнають ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.