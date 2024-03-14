Мы договаривались как могли, но с россией не о чем говорить – Макрон

https://racurs.ua/n193337-my-dogovarivalis-kak-mogli-no-s-rossiey-ne-o-chem-govorit-makron.html

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Президент Франції Еммануель Макрон не планує обмежуватись лише заявами та готує відповідне медійне підґрунтя під свої рішення.

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Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги росії у війні, яка «йде на європейській землі».

Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи та для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з росією, — підкреслив він в розмові з TF1 і France 2.

За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то «єдиний, хто буде нести відповідальність — це кремлівський режим».

Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу, — запевнив він.

Макрон запевнив, що не прагне ескалації повномасштабної війни росії проти України, але вважає рф і кремлівський режим «супротивниками» Франції.

Сьогодні росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну, — зазначив президент Франції.

Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, — додав він

Макрон знову зробив заяви щодо можливості відправлення французьких військових до України.

Але додались деякі нові тези.

Я робив усе, щоб досягти миру. Усе. Мінські перемовини, угоди, переговори… Ми сьогодні не у тій ситуації, коли треба направити війська, та не виключаємо цього сценарію. Безпеки для французів не буде, якщо там не буде миру, а мир — це не капітуляція України. Якщо росія продовжить ескалацію, ми мусимо бути готовими. Ми повинні ухвалювати рішення, котрі не дозволять росії перемогти. Перемогу має здобути Україна, а росія має понести відповідальність.

Водночас видання Le Monde стверджує, що Макрон 21 лютого на закритому заході казав, що цього року хоче відправити французькі війська до Одеси.