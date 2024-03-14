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Ми домовлялися як могли, але з росією немає про що говорити - Макрон
Ми домовлялися як могли, але з росією немає про що говорити — Макронhttps://racurs.ua/ua/n193337-my-domovlyalysya-yak-mogly-ale-z-rosiieu-nemaie-pro-scho-govoryty-makron.htmlРакурс
Президент Франції Еммануель Макрон не планує обмежуватись лише заявами та готує відповідне медійне підґрунтя під свої рішення.
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Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги росії у війні, яка «йде на європейській землі».
Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи та для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з росією, — підкреслив він в розмові з TF1 і France 2.
За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то «єдиний, хто буде нести відповідальність — це кремлівський режим».
Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу, — запевнив він.
Макрон запевнив, що не прагне ескалації повномасштабної війни росії проти України, але вважає рф і кремлівський режим «супротивниками» Франції.
Сьогодні росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну, — зазначив президент Франції.
Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, — додав він
Макрон знову зробив заяви щодо можливості відправлення французьких військових до України.
Але додались деякі нові тези.
Я робив усе, щоб досягти миру. Усе. Мінські перемовини, угоди, переговори…
Ми сьогодні не у тій ситуації, коли треба направити війська, та не виключаємо цього сценарію.
Безпеки для французів не буде, якщо там не буде миру, а мир — це не капітуляція України.
Якщо росія продовжить ескалацію, ми мусимо бути готовими. Ми повинні ухвалювати рішення, котрі не дозволять росії перемогти.
Перемогу має здобути Україна, а росія має понести відповідальність.
Водночас видання Le Monde стверджує, що Макрон 21 лютого на закритому заході казав, що цього року хоче відправити французькі війська до Одеси.
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