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Сырский — Авиация россия бьет КАБами у Авдеевки с расстояния 40-50 км

Сырский — Авиация россия бьет КАБами у Авдеевки с расстояния 40−50 км

15 мар 2024, 08:33
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Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що працював на Авдіівському напрямку.


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Там росіяни наразі зосередили основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає удари КАБами з відстані 40 — 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку, — пише офіційна сторінка головнокомандувача у Фейсбук.

Источник: Ракурс


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