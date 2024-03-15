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Сырский — Авиация россия бьет КАБами у Авдеевки с расстояния 40-50 км
Сырский — Авиация россия бьет КАБами у Авдеевки с расстояния 40−50 кмhttps://racurs.ua/n193341-syrskiy-aviaciya-rossiya-bet-kabami-u-avdeevki-s-rasstoyaniya-40-50-km.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що працював на Авдіівському напрямку.
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Там росіяни наразі зосередили основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.
Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає удари КАБами з відстані 40 — 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.
В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.
Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку, — пише офіційна сторінка головнокомандувача у Фейсбук.
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