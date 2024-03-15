Сирський - Авіація росія б'є КАБами біля Авдіївки з відстані 40-50 км

https://racurs.ua/ua/n193341-syrskyy-aviaciya-rosiya-bie-kabamy-bilya-avdiyivky-z-vidstani-40-50-km.html

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Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що працював на Авдіівському напрямку.

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Там росіяни наразі зосередили основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає удари КАБами з відстані 40 — 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.