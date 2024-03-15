Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сирський - Авіація росія б'є КАБами біля Авдіївки з відстані 40-50 км

Сирський — Авіація росія б'є КАБами біля Авдіївки з відстані 40−50 км

15 бер 2024, 08:33
999

Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що працював на Авдіівському напрямку.


.

Там росіяни наразі зосередили основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає удари КАБами з відстані 40 — 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії.

Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку, — пише офіційна сторінка головнокомандувача у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів