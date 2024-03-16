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В Одессе закончили спасательную операцию на месте баллистического удара рф, где погибли 20 человек

В Одессе закончили спасательную операцию на месте баллистического удара рф, где погибли 20 человек

16 мар 2024, 09:19
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В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці вчорашнього прильоту, де загинуло 20 людей і поранено 75. У місті оголошено жалобу.


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Проте кількість жертв ще остаточно не встановлена, заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Станом на опівніч 16 березня завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по Одесі. На жаль, тривають уточнення ще постраждалих і загиблих, ці цифри змінюються, — повідомила Гуменюк.

Внаслідок ракетної атаки рф 15 березня загинув колишній заступник ГУНП та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев. Його смерть підтвердив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Гостіщев у 2014 році пішов добровольцем на фронт. У 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області. У 2021 році став заступником начальника поліції Одещини, а після повномасштабного вторгнення — командир батальйону «Цунамі». Після наступальної операції на Херсонщині його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив також загибель свого колишнього заступника Сергія Тетюхіна.

Источник: Ракурс


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