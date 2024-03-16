За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском и Новопавловском направлениях

https://racurs.ua/n193379-za-sutki-na-fronte-proizoshlo-78-boevyh-stolknoveniy-bolshe-vsego-na-avdeevskom.html

Ракурс

За добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше — на Авдіївському напрямку, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка.

На Лиманському напрямку наші підрозділи відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку відбито три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку здійснено три марних штурми позицій наших військ.