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За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском и Новопавловском направлениях
За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений, больше всего — на Авдеевском и Новопавловском направленияхhttps://racurs.ua/n193379-za-sutki-na-fronte-proizoshlo-78-boevyh-stolknoveniy-bolshe-vsego-na-avdeevskom.htmlРакурс
За добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше — на Авдіївському напрямку, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
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На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка.
На Лиманському напрямку наші підрозділи відбили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині.
На Бахмутському напрямку відбито три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.
На Авдіївському напрямку відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку здійснено три марних штурми позицій наших військ.
Що пишуть наші воєнкори
Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников ситуацію на фронті вважає, як і раніше, складною.
На Авдіївському напрямку біля Орлівки ворог, за його словами, в лобову намагається повністю витиснути наші підрозділи з села. Мали часткові успіхи. Але північно-західна частина села ще контролюється ЗСУ. Також ворог просунувся між Бердичами та Орлівкою, намагаючись прорватися до річки Дурна.
Тоненьке — тут окупанти хочуть оточити наш гарнізон у селі, паралельно з тим, що атакують в лобову. Бердичі — загарбники окупували східну частину села.
На Бахмутському напрямку, в Іванівському, триває пекло. Були зустрічні бої, зараз окупант знову перехопив ініціативу у селі та масовано атакує. Біля Богданівки ворога відкинуто на 300 метрів (не за один день), — пише Мирошников.
Новомихайлівку частково ЗСУ тримають. Ворог так і не дістався вулиці Миру з південних околиць, щоб розрізати село на дві частини по центру. Натомість східна частина за ворогом, який зміг там закріпитися. Західніше Побєди наші воїни не дають окупанту просуватися.
На Лиманському напрямку зафіксовано чергове просування окупантів біля Тернів.
Біля Вугледару ворог намагається розвинути успіх від села Шевченко на північ. До того було просування на 300 метрів.
Нова тактика росіян
На багатьох ділянках ворог продовжує штурмові дії, при цьому постійно вдосконалюючи тактику ведення боїв. Як пише паблік про війну Deep State, війна розвивається і це працює в обидві сторони. Останнім часом кацапам вдається покращувати своє тактичне положення внаслідок доволі цікавої тактики.
Спочатку росіянин давить логістику — шляхи підходу, будь-який рух техніки для підвозу БК чи «еваку» тощо. Використовується як і арта, так і FPV-дрони.
Противник відправляє спочатку першу хвилю піхоти силами від відділення до взводу. Дивиться наші вогневі точки та позиції, які пригнічують його наступ. Потім відправляється друга хвиля такими ж силами і вже починають пригнічувати наші вогневі. При цьому для противника участь у першій чи другій хвилі — це 95% загибель. Для приборкування використовується арта, FPV-дрони і найгірше — КАБи.
Зазвичай після другої хвилі йдуть вже фахові штурмові підрозділи ворога. Але якщо за перші дві не було подавлено вогневі, а резерви присутні, то ворог може робити накати раз за разом. Звісно, це доволі м’ясна тактика і можна сказати, що ворог кретин, але він цим досягає успіху і головне — росіяни можуть дозволити собі так нехтувати людським ресурсом.
Як казав один із бійців 47-ї ОМБр, який був свідком «конвеєру смерті» для московитів у Степовому, що якби наші комбати так посилали на вірну загибель, то їх би давно пристрелили.
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