Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці балістичного удару рф, де загинуло 20 людей

В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці балістичного удару рф, де загинуло 20 людей

16 бер 2024, 09:19
999

В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці вчорашнього прильоту, де загинуло 20 людей і поранено 75. У місті оголошено жалобу.


.

Проте кількість жертв ще остаточно не встановлена, заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Станом на опівніч 16 березня завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по Одесі. На жаль, тривають уточнення ще постраждалих і загиблих, ці цифри змінюються, — повідомила Гуменюк.

Внаслідок ракетної атаки рф 15 березня загинув колишній заступник ГУНП та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев. Його смерть підтвердив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Гостіщев у 2014 році пішов добровольцем на фронт. У 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області. У 2021 році став заступником начальника поліції Одещини, а після повномасштабного вторгнення — командир батальйону «Цунамі». Після наступальної операції на Херсонщині його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив також загибель свого колишнього заступника Сергія Тетюхіна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів