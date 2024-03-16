В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці балістичного удару рф, де загинуло 20 людей

https://racurs.ua/ua/n193380-v-odesi-zakinchyly-ryatuvalnu-operaciu-na-misci-balistychnogo-udaru-rf-de-zagynulo-20-ludey.html

Ракурс

В Одесі закінчили рятувальну операцію на місці вчорашнього прильоту, де загинуло 20 людей і поранено 75. У місті оголошено жалобу.

.

Проте кількість жертв ще остаточно не встановлена, заявила речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Станом на опівніч 16 березня завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по Одесі. На жаль, тривають уточнення ще постраждалих і загиблих, ці цифри змінюються, — повідомила Гуменюк.

Внаслідок ракетної атаки рф 15 березня загинув колишній заступник ГУНП та командир батальйону «Цунамі» Олександр Гостіщев. Його смерть підтвердив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

Гостіщев у 2014 році пішов добровольцем на фронт. У 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області. У 2021 році став заступником начальника поліції Одещини, а після повномасштабного вторгнення — командир батальйону «Цунамі». Після наступальної операції на Херсонщині його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив також загибель свого колишнього заступника Сергія Тетюхіна.